Известная актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя на тренировке

На фото Лера позирует в штанах и топике. Красотка сидела на полу возле шеста. Девушка устроилась поудобней и хвасталась фигурой, снимая себя на телефон в зеркало. Волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила белыми носочками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Первая тренировка в этом году", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как фото было в сторис Инстаграм, но так обычно звезду засыпают комплиментами:

«Да ты и сейчас бальница», «Нужно тебя на @tanci1plus1», «Супер», «Класс», «Огонь», "Кошка", "Красотуля", "Боже, Бозе, как мы ся любим", «Богиня», «Какие фото!», «Шикарные фотографии», «Ну бомба!», "Классные и крутые кадры!", ""Чика", "просто отпад", "Подражание - это самоубийство..". Будьте же всегда собой и берегите себя!"; "Невероятно :)".

Сообщалось, что звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес ошеломила поклонников редким снимком с возлюбленным.

Уточним, что на опубликованной фотографии Товстолес позирует рядом с возлюбленным Андреем Лузаном, нежно целуя его в щеку. Поклонники знаменитости поздравили кумира с Новым годом, желая паре всего самого хорошего.

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