Известная актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя на тренировке
На фото Лера позирует в штанах и топике. Красотка сидела на полу возле шеста. Девушка устроилась поудобней и хвасталась фигурой, снимая себя на телефон в зеркало. Волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила белыми носочками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Первая тренировка в этом году", - написала звезда под фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как фото было в сторис Инстаграм, но так обычно звезду засыпают комплиментами:
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Сообщалось, что звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес ошеломила поклонников редким снимком с возлюбленным.
Уточним, что на опубликованной фотографии Товстолес позирует рядом с возлюбленным Андреем Лузаном, нежно целуя его в щеку. Поклонники знаменитости поздравили кумира с Новым годом, желая паре всего самого хорошего.
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