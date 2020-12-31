Звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес ошеломила поклонников редким снимком с возлюбленным

Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.

«Год, который мы вместе пережили с @luzannnn и очень стойко его выдержали. Каждый из нас сделал прорыв ❤️ Я снялась в крутых проектах: Скажене весIлля 3, Родня, Вскрытие покажет 2, Теория Зла, Сто тысяч минут вместе, и ещё один важный проект пока под секретом. А ещё я продолжаю покорять новые вершины в @zhenskiykvartal_official. Запустила свою рубрику на @rusradio_ua ЗВЕЗДОМАНКА и сняла интервью с многими звёздами украинского шоу-биза. Спродюсировала свою песню и клип на песнь «Бич», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Товстолес позирует рядом с возлюбленным Андреем Лузаном, нежно целуя его в щеку. Поклонники знаменитости поздравили кумира с Новым годом, желая паре всего самого хорошего.

До этого мы рассказывали, что звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес показала праздничный образ в роскошном платье

Как рассказала сама Лера, ее сфотографировала коллега по «Кварталу» Марта Адамчук.

Напомним, красотки из "Квартал 95" устроили жаркие танцы в гримерке, на сцене такое не покажешь.

Как сообщала Politeka, горячая блондинка из "Квартал 95" в бикини эффектно присела перед мужчинами.

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