Звезда студии «Квартал 95» Лера Товтолес продемонстрировала отличную физическую форму, показав, как ей помогла йога

Как сообщает Politeka.net, артистка «Женского Квартала» поделилась новым постом, в котором призналась в любви к занятиям йогой. По ее словам, она занимается эти уже два года.

«Я занимаюсь йогой. Мне абсолютно все равно где это делать, главное делать это хотя бы через день. Если бы не йога, то моей спине бы пришёл конец, с моим ритмом жизни, любовью к каблукам… Йога- это способ поговорить со своим телом, почувствовать каждый участок тела, остановится и подышать полной грудью», - написала артистка.

Свой пост она сопроводила коротким видео, на котором показала фрагменты своих занятий в зале. На кадрах Товстолес активно работает над своей формой, приседая и вытягиваясь на четвереньках в позе «кошки».

Ее поклонники тут же отреагировали на пост звезды, засыпав ее лайками. Нашелся среди комментариев и неожиданный совет Лере:

«Каши больше ешь худышка», - написал один из комментаторов.

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На фото красотка позировала в шелковой блузе сизого оттенка. Звезда улыбалась, задрав одну ножку. Кроме блузы на Лере ничего не было, поэтому можно легко оценить идеальные ножки звезды.

Товстолес сидела в старом кресле и хвасталась пикантным нарядом, делая кадр максимально соблазнительным.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" в одной блузочке воплотила самые смелые фантазии: "Ножки просто огонь".

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