Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя, восхитив фанатов
На фото Лера показалась в штанах и белом топе. Красотка стояла в ванной комнате, соблазнительно выгнувшись у стиральных машинок. Товстолес показывала идеальную фигурку и совсем не смущалась открытого животика, благодаря кадр вышел даже немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Что? Может постирать сегодня?)", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:
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"Свет и тень яд", "Классный и крутой кадр. И красивая ты, Лера", "Ага", "Каждую субботу, когда возникает этот вопрос, я вспоминаю МАМУ! Стирка, огромная выварка, стиральная доска и руки, руки! А потом она идет полоскать белье на речку. На улице - -35°С! Полощет руками в этой ледяной воде! А потом развешивает огромные простыни и белье на веревки во дворе. Все мгновенно превращается в ЖЕСТЬ!".
Мы писали, что звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес похвасталась пластичными движениями, продемонстрировав, чему ее научили занятия йогой.
Так, в коротком видео Товстолес показала, как занимается в студии. На кадрах она с инструктором плавно выгибает тело, демонстрируя отличную растяжку и гибкость. Артистка соблазнительно делает волну, отбрасывая волосы назад, а затем продолжает выгибаться.
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