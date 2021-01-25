Звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес похвасталась пластичными движениями, продемонстрировав, чему ее научили занятия йогой

Артистка «Женского Квартала» уже рассказывала, что два года занимается йогой, и очень довольна результатами. Как сообщает Politeka.net, она поделилась новыми кадрами, на которых наглядно показала, чего успела добиться за это время.

Так, в коротком видео Товстолес показала, как занимается в студии. На кадрах она с инструктором плавно выгибает тело, демонстрируя отличную растяжку и гибкость. Артистка соблазнительно делает волну, отбрасывая волосы назад, а затем продолжает выгибаться.

Для занятий Товстолес выбрала комфортный, но в то же время привлекательный наряд. На ней свободные бежевый штаны, а также короткий синий топик, который позволил юмористке продемонстрировать плоский животик.

«Пора снова качать свои булочки. И делать волну», - написала Товстолес.

Судя по этим кадрам, занятия ей очень нравятся.

Отметим, что артистка признавалась, что именно йога в свое время помогла ее спине, которая сильно страдала от бешенного ритма жизни знаменитости и ее любви к обуви на каблуках.

«Йога- это способ поговорить со своим телом, почувствовать каждый участок тела, остановится и подышать полной грудью», - написала артистка.

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Как сообщала Politeka, блондинка из «Квартал 95» показала, как выгибает спинку в «позе кошечки»: «Все равно, где это делать…».

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