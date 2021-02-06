Звезда студии «Квартал 95» и «Женского квартала» Лера Товстолес подразнила поклонников самой сладкой частью тела

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала сторис, на котором послала фанам виртуальный поцелуйчик. Лера сняла себя очень крупным планом, показав идеальное молодое лицо без изъянов. Она акцентировала внимание на пухлых губах и выразительных глазах. Поклонники не смогли оставить комментарии, но, наверняка, пришли в восторг от сладких губ красотки.

Как известно, Лера Товстолес – одна из ведущих звезд «Женского квартала». Кроме этого, красотка подрабатывала моделью и актрисой. Однажды она даже участвовала в показе вместе с Ириной Шейк. При этом девушка отучилась в институте по специальности «Финансы и кредит». В «Квартале» Лере чаще всего дают роли модели, любовницы или полицейской. До «Квартала» она успела засветиться в «Лиге смеха» и «Рассмеши комика».

Ранее мы писали, что Лера Товстолес заворожила пластичными движениями на занятиях йогой. Девушка очень довольна результатами. На кадрах, опубликованных в сети, красотка показала, как плавно выгибает тело, демонстрируя отличную растяжку и гибкость.

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