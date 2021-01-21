"Не судіть людину тільки по зовнішності"

Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс показала себе в зухвалому образі справжньої стерви

Артистка "Жіночого кварталу" поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

У новому пості Товстолес зізналася, що її в житті часто брали за стерву.

"Я стерва. Мені постійно говорили, що у мене хитрі очі і взагалі я сучка. Я завжди вважала це компліментом, не ображалася, але намагалася опрацьовувати свої недоліки. Ну як недоліки... особливості" - написала гумористка.

Вона зізналася, що бути стервом зовні може бути весело, але насправді вона вкрай ранима.

"Скажу так, не судіть людину тільки по зовнішності, всередині я аленький квіточку і ніжний кошеня. Дряпатися першою не буду, обіцяю", - написала Товстолєс.

Вона також поділилася знімком, на якому позує в зухвалому образі. Так, артистка приміряла чорний костюм з коротким топіком, який відкриває її живіт. Зверху блондинка накинула яскраво-червону куртку з блакитною підкладкою.

Доповнила свій образ Товстолєс завитими кучерями і зухвалим виразом обличчя.

Шанувальники зірки відреагували на її пост, засипавши її лайками.

"Стервом по-моєму тебе вважають ті для кого ти не зручна як людина в цілому а так ти красуня талановита і добра дівчина не звертай на них увагу і будь собою", пишуть в коментарях.

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