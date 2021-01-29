Відома українська актриса Лєра Товстолес, зірка "Квартал 95", показала себе, захопивши фанатів

На фото Лера здалася в штанях і білому топі. Красуня стояла у ванній кімнаті, спокусливо вигнувшись у пральних машинок. Товстолес показувала ідеальну фігурку і зовсім не бентежилася відкритого животика, завдяки кадр вийшов навіть трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що? Може випрати сьогодні?) ",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:

"Світло і тінь отрута", " класний і крутий кадр. І красива ти, Лєра"," Ага", " щосуботи, коли виникає це питання, я згадую МАМУ! Прання, величезна виварка, пральна дошка і руки, руки! А потім вона йде полоскати білизну на річку. На вулиці--35°С! Полоще руками в цій крижаній воді! А потім розвішує величезні простирадла і білизну на мотузки у дворі. Все миттєво перетворюється в ЖЕСТЬ!".

Ми писали, що зірка студії «Квартал 95» Лера Товстолес похвалилася пластичними рухами, продемонструвавши, чому її навчили заняття йогою.

Так, в короткому відео Товстолес показала, як займається в студії. На кадрах вона з інструктором плавно вигинає тіло, демонструючи відмінну розтяжку і гнучкість. Артистка спокусливо робить хвилю, відкидаючи волосся назад, а потім продовжує вигинатися.

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