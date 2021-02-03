Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", розповіла про життя в ритмі локдауна

На фото зірка позує перед дзеркалом в обтягуючому топі і лосинах. Лера спокусливо вигнулася, показуючи струнку фігурку, знімаючи себе на телефон. Волосся у Товстолeс залишилися розпущеними, які дівчина поправляла рукою в кадрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Життя в ритмі локдауна.

Раніше від нас залежало більше. Наприклад я перестала пропускати тренування і стабільно ходжу кілька разів на тиждень. А все тому, що раз і локдаун і такої опції як тренування може не бути. А фігуру красиву хочу, спілкуватися з дівчатками на тренуванні хочу! Хочу просто кудись виходити з дому)))", - написала зірка під фото.



Фанати, включаючи Машу Кравець, поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Така довжина ніг-це законно взагалі?", "О, боже мій. Бомба-ракета", " Ну якого...", "Вогонь", " звідки топ?", "Як завжди - спокуса","Ммм, соковито".

Ми писали, що зірка студії "Квартал 95" Лера Товтолес продемонструвала відмінну фізичну форму, показавши, як їй допомогла йога.

"Я займаюся йогою. Мені абсолютно все одно де це робити, головне робити це хоча б через день. Якби не йога, то моїй спині б прийшов кінець", - написала артистка.

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