Известная актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала себя и рассказала о стиле

На фото Лера позирует в пиджаке, который оставила приоткрытым, юбке, прозрачном топе. Товстолес стояла у стены, оставив волосы распущенными, а образ дополнила ярким маникюром. Товстолес на втором кадре уже задрала юбку, подняв ногу, показывая чулочки с кружевным верхом. На еще одном снимке актриса выгнулась, а волосы собрала в гульку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мой стиль.

Существует ли он вообще, решать вам.

Но мне кажется, что у меня есть свой особый почерк в выборе одежде.

Ещё в 2020 я поняла , что очень неосознанно потребляла . Мой дом, это не только рамки Квартиры. Весь мир это наш дом. Не люблю масс-маркет и все эти магазины с китайскими блокнотами и тд. Обхожу их стороной, представляю сколько хлама на нашей планете и становится дурно", - написала звезда.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Лера, вы прекрасны", "Хороший фотосет", "Вы шикарная", "Просто куколка", "Вторая наводит на грязные и пошлые мысли, но дико цепляет", Вай, какой девушка горячий".

Мы писали, что звезда студии «Квартал 95» и «Женского квартала» Лера Товстолес подразнила поклонников самой сладкой частью тела.

Лера сняла себя очень крупным планом, показав идеальное молодое лицо без изъянов. Она акцентировала внимание на пухлых губах и выразительных глазах. Поклонники не смогли оставить комментарии, но, наверняка, пришли в восторг от сладких губ красотки.

Напомним, красотка из "Квартал 95" задрала и без того короткую юбку, показав спрятанные кружева

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