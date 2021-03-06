Известная актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала, как релаксирует

На фото Лера показалась в черно-белом купальнике, сидя в воде. Девушка собрала волосы в хвост, а под глазами можно увидеть патчи. Товстолес смотрела в камеру, демонстрируя свои развлечения. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кайфую", - написала звезда под фото.

На втором кадре девушка уже закончила свои приятные процедуры. Звезда ехала в автомобиле и хвасталась роскошными волосами, за которые взялась рукой.

"Ну блондинка же", - убеждала себя Лера в подписи.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду без внимания не оставляют:

"Мать, ну ты аккуратней с такими фотками", "И где водятся такие барышни", "Восхищены все вами дружно", "Боже, какая фигура", "Вау", "Красивая", "Лерка, я ослепла", "Королева бала", "Воу, воу, полегче", "Лера, как же вам идет".

Мы писали, что актриса Лера Товстолес из "Женского квартала" раздразнила пикантной фотосессией.

Длинноногая звезда поразила чувственными позами, заставив мужчин глотать слюнки. На некоторых кадрах девушка эффектно присела, выгнув спинку, дабы придать еще больше страсти. От этих нежных изгибов невозможно оторвать взгляд.

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