Юмористка Лера Товстолес из "Женского квартала" рассказала, как ее утвердили на роль в кино

Артистка принимает участие в съемках не только "Квартал 95", но и, как оказалось, в фильме, передает Politeka.net.

Лера рассказала о том, как прошла пробы, подкрепив несколькими снимками с коллегами.

На кадрах роскошная блондинка предстала в клетчатом костюме - жакете, под который надела черную кофту, и мини-юбочке.

Благодаря длине юбки оголились длинные стройные ножки девушки в колготках и грубых ботинках.

Лера выглядела очень стильно и счастливо.

В таком виде актриса позировала в компании Юрии Горбунова, Анны Тринчер и других актеров фильма "Скажене весілля-3".

В посте Товстолес призналась, что впервые снялась в фильме.

"Я записала пробы на балконе еще летом и на след день меня уже утвердили. А вчера, я себя увидела на огромном экране... берите попкорн, друзей и наслаждайтесь легкой и смешной картиной. У меня получился очень яркий и смешной образ и спасибо @gorbunovyuriy за такую возможность!", - поделилась Лера.

За три часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Молодец🥰", "Лера ты супер)))", "Ради вас обязательно схожу)", "Круто!))🔥,Лер🤗😘", "Обожаю Скажене весілля😍Я прям чувствую что 3 часть будет лучше предыдущих двух😍Радует ваше присутствие в нем😍", "Ого! Когда по 1+1", - написали пользователи сети.

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