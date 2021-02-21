Актриса и юмористка из "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес похвасталась завидными формами

Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показала одну из своих тренировок (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, стройная блондинка предстала в сером топе и лосинах. Девушка выполнила ряд упражнений, приседая и поднимая по очереди ножки перед камерой.

Лера раскрыла в подписи секрет, как заставить себя делать зарядку, пусть даже и простенькую.

"Я называю это... Вяленькая тренировочка, она конечно не такая эффективная, как хорошая тренировка, но лучше, чем ничего ))) Лучше мотивация для меня - это @zhenskiykvartal_official. Меня часто оголяют в номерах и выглядеть хорошо я обязана ) А если вас трудно заставить сделать зарядку, советую купить красивую спортивную одежду. Тогда вам обязательно захочется позаниматься. Проверено лично мной", - поделилась "рецептом" упругих ягодиц красотка Товстолес.

Один из пользователей намекнул Лере, что у нее с фигурой и так все в порядке, ответ актрисы рассмешил.

"Что ты там качаешь, все отлично у тебя🔥" - "😍ну чтобы больше вставлять ж*пы в танцах".

Ранее мы рассказывали, звезда "Квартала" свела с ума дерзкими кадрами в прозрачном белье. Девушка покуражилась перед камерой, обрезав, правда, самое постыдное.

"Всех с днем влюбленных. Пусть ваша жизнь будет наполнена этим прекрасным чувством. Любите себя, мир и своего или свою. Белье для самых жарких ночей", - говорится в подписи.

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