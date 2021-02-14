Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала себя в провокационном образе

На фотографии Лера появилась в прозрачном белье, которое совсем не прикрывало пикантные места. Товстолес пришлось обрезать кадр снизу и прикрывать рукой самое пикантное. Волосы у красотки остались распущенными, а глаза девушка решила закрыть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Лера уже держала шикарного сфикса без шерсти. Товстолес высунула язык, собираясь лизнуть милого котика.

"Всех с днем влюбленных .Пусть ваша жизнь будет наполнена этим прекрасным чувством.

Любите себя, мир и своего или свою. Белье для самых жарких ночей", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Лера, ты красивая", "Кошечка", "Горячо", "Спасибо тебе, Лерочка", "Люблю вас, с праздником любви", "Фото для услады глаз".

Мы писали, что звезда студии "Квартал 95" Лера Товстолес показала себя в дерзком образе настоящей стервы.

Лера поделилась снимком, на котором позирует в дерзком образе. Так, артистка примерила черный костюм с коротким топиком, который открывает ее живот. Сверху блондинка накинула ярко-красную куртку с голубой подкладкой.

Напомним, красотка из "Женского квартала" приоткрыла пиджак, приковав взгляды к самому сочному

А еще Politeka писала, что дерзкая блондинка из "Квартал 95" показала свою главную сладость крупным планом

Также Politeka сообщала, что красотка из "Квартал 95" задрала и без того короткую юбку, показав спрятанные кружева



