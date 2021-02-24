Юмористка Лера Товстолес из "Женского квартала" и ее коллега-актриса Анна Тринчер обескуражили безумной выходкой на публике

Как передает Politeka.net, 25-летняя Лера опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, что творилось на премьере фильма "Скажене весілля 3". Они вместе с 19-летней Тринчер принимали участие в съемках, а потому никак не могли пропустить столь долгожданное событие.

Лера була в чорно-зеленому картатому костюмі, що складається з сорочки і коротенької спідниці, а її подружка причепурилася в білий гольф і обтягуючу міні-спідницю з вирізом і бахромою.

Эпатажные красотки решили запомниться во что бы то ни стало, а потому под прицелами камер "подогрели" публику страстным поцелуем.

Лера была в черно-зеленом клетчатом костюме, состоящем из рубашки и коротенькой расклешенной юбки, а ее подружка принарядилась в белый гольф и обтягивающую мини-юбку с вырезом и бахромой.

Товстолес обняла Тринчер за талию, а та, в свою очередь, нежно коснулась лица блондинки. Страсть, которую изобразили бесстыжие актрисы, выглядела весьма пикантно и правдиво.

Примечательно, что до этого Тринчер в своих "сториз" показывала утехи с еще одной звездой "Скаженого весілля" - 30-летним актером Джимми Воха-Воха.

"Посмотрите, какие мы красивые", - хвасталась Анна, позируя рядом с ним перед тем, как отправиться на премьеру.

В какой-то момент Джимми поцеловал девушку в щечку, от чего она аж вскрикнула и тут же сообщила об этом своей бабушке, находившейся здесь же комнате.

"Бабушка, меня только что поцеловал Джимми в щечку...", - произнесла актриса. Бабушка сказала "хорошо" и добавила, что это же "дружеский поцелуй". Джимми после этих слов обнял и ее.

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