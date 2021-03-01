Блондинка из «Квартал 95» Лера Товстолес забралась на руки к любимчику школьниц Константину Бочарову (MELOVIN)
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал видео, снятое во время его посещения «Русского радио». Судя по всему, там Константин презентовал свою новую песню «И кровь кипит».
На видео MELOVIN позировал для фото с другими людьми. На руках у него сидела звезда «Женского квартала» и проектов «Квартал 95» Лера Товстолес. Она томно прижалась к артисту, что привело в недоумение многих фанатов.
Также для фото позировал экс-участник шоу «Холостячка» Андрей Рыбак и другие мужчины. В комментариях, впрочем, обсуждали только девушку на коленях у артиста.
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«Цель в жизни: посидеть на коленках у Меловина», «везёт же некоторым», «Вау! Девчонки, кто хотел бы побыть на коленках у Мела на месте той девушки?», «Ревность вошла в чат», «Ждём заголовки о том, что у Мэла шведская семья-гарем», «Такие классные», «Лера и Мел - тандем века», - пишут пользователи сети.
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