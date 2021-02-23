Відомий український співак Костянтин Бочаров, який виступає під сценічним ім'ям MELOVIN, фаворитом Андрія Данилка на нацвідборі в Євробаченні, здивував зміною образу

MELOVIN, продовжує дивувати шанувальників незвичайними як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram співак поділився новим знімком, зробленим у незвичайному місці.

Фото зроблено на троні з мечами, на такому сидів один з правителів в культовому серіалі "Гра престолів".

"Зовсім скоро на каналі 1 + 1 "мій плейлист", - анонсував співак свою авторську програму.

Як з'ясувалося, співак презентує НЕ новій кліп, а новий проєкт під назвою "Мій плейлист", которий можна буде побачити на каналі "1 + 1".

Шанувальники, побачивши свого кумира в знаменитому образі, чи то King, чи то "короля ночі", тут вже кому як зайшов образ зірки, стали просто верещати від захвату, описуючи свої емоції:

"Дуже личити Вам цей трон)", "Ваше місце точно на там", "Тобі як нікому іншому йде цей трон 🔥", "Omg!🔥 🔥 🔥 як круто! Вітаю, KING!!! З нетерпінням чекаю випуску!🔥 🔥 🔥 ", "Бать драконів😂", "Шикарний образ!🔥 ", "Чекаємо з нетерпінням!❤ ️ ", "Ну це чисто люцифер в кращі свої роки", "Магічний", "Мел ти реально на цьому на троні як володар, він тобі личити ❤️", "Майже як герой фільму Ігри престолів King👑 🤘", "О, Dragon King 🔥 🔥 🔥 "

Не так давно співак випустив нову пісню і кліп під вогненним назвою "І кров кипить" яка дуже сподобалася шанувальникам.

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