Известный украинский певец Константин Бочаров выступающий под сценическим именем MELOVIN, фаворитом Андрея Данилко на нацотборе в Евровидении, удивил сменой образа

MELOVIN, продолжает удивлять поклонников необычными Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм певец поделился новым снимком, сделанным в необычном месте.

Фото сделано на троне с мечами, на таком сидел один из правителей в культовом сериале "Игра престолов".

"Совсем скоро на канале "1+1" "Мой плейлист", - анонсировал певец свою авторскую программу.

Как выяснилось, певец презентует не новій клип, а новій проект под название "Мой плейлист", который можно будет увидеть на канале "1+1".

Поклонники, увидев своего кумира в знаменитом образе, то ли King, то ли "короля ночи", тут уж кому как зашел образ звезды, стали просто визжать от восторга, описывая свои эмоции:

"Дуже личить Вам цей трон)","Ваше місце точно на там", "Тебе как никому другому идёт этот трон 🔥", "Omg!🔥🔥🔥 як круто! Вітаю, KING!!! З нетерпінням чекаю випуску!🔥🔥🔥", "Бать драконов😂", "Шикарный образ!🔥", "Ждемс с нетерпением!❤️", "Ну це чисто люцифер в лучшие свои годы", "Магичный", "Мел ти реально на цьому на троні як володар, він тобі личить ❤️", "Майже як герой фільму Ігри престолів King 👑🤘", "О, Dragon King🔥🔥🔥"

Не так давно певец выпустил новую песню и клип под огненным названием "І кров кипить" которая очень понравилась поклонникам.

Напомним, что эпатажный фаворит Данилко MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: «Настолько горяч, что…»

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