Популярный украинский исполнитель Константин Бочаров, которого все знают как MELOVIN, решил попробовать себя в новом амплуа

Известно, что певец MELOVIN был фаворитом Андрея Данилко на Нацотборе на Евровидении-2018, пишет Politeka.net. Артист с каждым годом набирает все больше популярности, ни раз эпатируя публику.

В этот раз певец пришел в гости на "Наше Радио" в интересном образе. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Артист покрасил волосы в зеленый цвет.

MELOVIN сидел в кресле с большими наушниками на голове. Артист был в черном пальто, в кофте и штанах.

Константин сидел у микрофона, решив попробовать себя в новом амплуа и забыв о пении на время. MELOVIN прочитал в эфире прогноз погоды, будто самый настоящий диджей.

"Солнышко, как я", - подписал видео певец.

За пять часов пост собрал более 9000 просмотров.

"Все правильно сказал)) Не зря же мы вчера твою уникальную грамматику с боем отстаивали!😅", "Всё, как надо👌🤣", "Ты - солнце! Самое светлое и самое яркое!", "А вот как тебе идея, Мэл, озвучить навигатор в каком-нибудь будущем?😋 «Через 200 метров поверни направо, ну я же сказал направо, а не налево. Ладно, ты все равно солнышко, как я»", "Не знаю, как на улице, а на душе у меня уже весна, благодаря вот такому «сонечному» человеку, гы😁☀️", "Рады видеть тебя в солнечном настроении! А планы!.. Облизываюсь!🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, что эпатажный любимчик Данилко MELOVIN застрял возле магазина пикантных игрушек: «Паренек подрос».

Как сообщала Politeka, любимчик Данилко MELOVIN нараспашку взбудоражил огненным образом: "Нереально крут...".

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