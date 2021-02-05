Популярный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко на Евровидении, показал задумчивый образ в преддверии выхода новой песни
Артист вновь раззадорил поклонников, напомнив им, что в ближайшее время выпустит новый трек. Об этом он написал в новом посте на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, артист показал себя в студии. Весь его вид говорит о том, что он уже заработался.
«Когда ждешь премьеру новой песни, чтобы все высказать как в последний раз. Soon», - написал MELOVIN.
На черно-белом фото певец на фоне цифрового пианино. Вопреки своему обычному вызывающему образу с макияжем и черными нарядами, для работы певец явно предпочитает менее дерзкую одежду. Так, на нем обычная светлая водолазка и никакой косметики. Единственным броским аксессуаром стали стильные очки исполнителя.
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На фото MELOVIN подпер голову рукой, пристально глядя в камеру. Певец выглядит серьезным и решительным.
Поклонники артиста не смогли пройти мимо его поста. Многим показалось, что на фото волосы певца выглядят светлее: люди предполагают, что он их покрасил.
«Я не могу понять. Что то в твоей внешности изменилось. Только что? Или это у меня галюны. Не знаю», «Мы тоже уж очень хотим услышать этот шедевр», «Мэловин, ты покрасился?», «Ой, как заинтриговал», «Что-то с внешностью изменилось. Но что же?!? Волосы покрасил?», - пишут в комментариях.
Напомним, загадочный фаворит Андрея Данилко MЕLOVIN довел до мурашек, распахнув халат: "На Гагу похож".
Как сообщала Politeka, взъерошенный фаворит Данилко MЕLOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке.
Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN распахнул халат и поразил дьявольской внешностью.