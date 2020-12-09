Популярный украинский певец Константин Бочаров, известный как MELOVIN и фаворит Андрея Данилко, сразил наповал дерзким образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист поделился фотографией, на которой предстал в рокерском образе. На парне были темные штаны и белая футболка с укороченными рукавами. Волосы артиста были мокрые, а лицо прикрывали солнцезащитные очки. Дерзкий образ дополнил маникюр на ногтях, который модный в этом сезоне.

«Я делаю то, что хочу, и мне плевать, что говорят люди», - подписал фото артист.

Его пост собрал больше 25 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу отзывов по поводу внешнего вида.

«Тебя кодировать надо», «Хватит пить, почки посадишь, ты нам здоровый нужен», «Много не пей плохо будет», «Мел, тебе очень идут оттенки синего! Особенно та полосатая рубашечка и полосатый маникюр!», «И тут стало немного страшновато», - пишут пользователи сети.

Как известно, недавно артист признался, что пережил панические атаки. Так на него повлиял карантин и невозможность заниматься любимым делом. Парень долгое время восстанавливался дома, у своих родителей.

Ранее мы писали, что Бочаров устроил фотосессию, используя необычные образы. На свежем фото он предстал в черном балахоне. Певец стоял посреди реки, а его наряд развивался на ветру.

Напомним, что заплаканный MЕLOVIN ошарашил подробностями о пережитой болезни: «Достаточно признаться себе в…».

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