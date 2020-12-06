Молодий український співак MELOVIN, якого ще називають фаворитом Данилко, вразив фанатів зухвалою витівкою

Так, 22-річний Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) зважився наслідувати короля нео-гротеску Меріліну Менсону, передає Politeka.net

На своїй сторінці в Instagram молодий артист виклав кілька провокаційних фотографій в готичному стилі.

Цілком ймовірно Бочаров вирішив приміряти на себе образ "великого і жахливого" американського рок-музиканта Менсона, а його вітання до фанатів виявилося на рідкість зухвалим.

"Good morning bitches", - звернувся артист з привітанням англійською, що в перекладі означає, як доброго ранку, с*ки.

На першому фото Бочаров в піджаку на голе тіло, з нафарбованими очима і поголеними бровами показав свій оскал, а на другому – вирішив сховатися за фіранкою.

Нові публікації не могли не викликати хвилю обговорень в коментарях.

"Дуже схоже на Меріліна Менсона ... і некоректне звернення, якщо я англійстку розумію ... Хоча можу бути неправа😉",

"А ефектно то без брів!👍🏻😍❤️",

"Ера боротьби зі своїми страхами і з самим собою",

" Мерлін Менсон",

" І тобі Доброго ранку☺",

"Привіт! Любимо тебе різного. Можеш не лякати🤗",

"Дредики завили, личко наштукатурили-можна і поричати😂",

" Воу, яке живеньке привітання🤘 🙈 🔥", - пишуть в мережі.

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