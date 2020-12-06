Молодий український співак MELOVIN, якого ще називають фаворитом Данилко, вразив фанатів зухвалою витівкою
Так, 22-річний Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) зважився наслідувати короля нео-гротеску Меріліну Менсону, передає Politeka.net
На своїй сторінці в Instagram молодий артист виклав кілька провокаційних фотографій в готичному стилі.
Цілком ймовірно Бочаров вирішив приміряти на себе образ "великого і жахливого" американського рок-музиканта Менсона, а його вітання до фанатів виявилося на рідкість зухвалим.
"Good morning bitches", - звернувся артист з привітанням англійською, що в перекладі означає, як доброго ранку, с*ки.
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На першому фото Бочаров в піджаку на голе тіло, з нафарбованими очима і поголеними бровами показав свій оскал, а на другому – вирішив сховатися за фіранкою.
Нові публікації не могли не викликати хвилю обговорень в коментарях.
"Дуже схоже на Меріліна Менсона ... і некоректне звернення, якщо я англійстку розумію ... Хоча можу бути неправа😉",
"А ефектно то без брів!👍🏻😍❤️",
"Ера боротьби зі своїми страхами і з самим собою",
" Мерлін Менсон",
" І тобі Доброго ранку☺",
"Привіт! Любимо тебе різного. Можеш не лякати🤗",
"Дредики завили, личко наштукатурили-можна і поричати😂",
" Воу, яке живеньке привітання🤘 🙈 🔥", - пишуть в мережі.
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