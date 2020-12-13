Украинский певец MELOVIN, которого еще называют фаворитом Данилко, удивил хулиганским видом во время творчества

Как сообщает Politeka.net, он разместил смелое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". На нем исполнитель запечатлен в просторных штанах и белом халате, который соблазнительно распахнул на груди и показал свою птичью татуировку.

В таком виде Константин Бочаров (настоящее имя артиста) принялся музицировать. Он расположился за синтезатором и начал играть, активно махая головой, из-за этого его лицо в кадре получилось до жути смазанным.

"Как часто вы теряете себя в музыке? Танцуйте с дьяволом. Танцуйте с дьяволом сейчас",- подписал MELOVIN свою фотографию в соцсети.

Пользователи в комменртариях принялись обсуждать вид музыканта и его будущий альбом:

"Я и мой 2020 в одном фото (даже скорей в одном лице)"; "Когда попросила подругу себя сфоткать"; "Когда будет фото без халата, ё маё"; "Потерять себя в твоей музыке ❤️🙌 Стать музыкой на время... ее потоком.. ее жизнью. Чтоб понять что-то гораздо большее чем ты сам"; "Ты с ума сошел?"; "Жмыхнуло не по детски"; "я как раз спать собиралась, и решила на последок зайти в Инстаграм и тут сон сказал пока"; "Можно начинать рыдать ?)"; "У меня только от твоей музыки, крышу сносит"; "Как в фильме ужасов"; "а у меня сердце чуть не стало".

Ранее MELOVIN выложил фото в клетчатом пиджаке и с зеленым цветком в руках, он подчеркнул свои глаза черными тенями, а брови выглядели почти бесцветными. Сережка в носу дополнила образ.

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