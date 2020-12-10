Фаворит Андрея Данилко популярный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров)

Как передает Politeka.net, артист поделился новыми черно-белыми фотографиями у себя в Инстаграм.

MELOVIN запечатлен в распахнутом халате, склонившись над синтезатором.

Ранее артист намекнул, на появление нового творения, поэтому фолловеры предположили, что MELOVIN запечатлен как раз во время созидательного процесса.

На другом фото, Бочаров уже сидит, одной рукой подпирая голову, а другую, сжав в кулак. Видимо, новая композиция не дается легко.

Поклонники MELOVIN с нетерпением ждут нового хита и восхищаются внешностью артиста.

«Красив до мурашек», «Вдохновляешь», «Красавец», «О, Боже», «Почему такой грустный?», «Прекрасен, как всегда», «Какой же ты няшка», «Как ты здесь на Гагу похож! Невероятно просто! 😳 Хотя нет, ты гораздо красивее», «Бог музыки», «Какой красивенный! Глаз не отвести!», «невероятно талантливые и загадочные глаза смотрят нам прямиком в души», - пишут в комментариях.

Ранее MELOVIN устроил фотосессию, используя необычные образы. На свежем фото он предстал в черном балахоне. Певец стоял посреди реки, а его наряд развивался на ветру.

Напомним, что заплаканный MЕLOVIN ошарашил подробностями о пережитой болезни: «Достаточно признаться себе в…».

Как сообщала Politeka, что MELOVIN сбрил брови и напугал новой внешностью: "Мерилин Менсон".

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