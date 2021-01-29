Популярный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) показал, как проводит время в отпуске

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм 23-летний исполнитель опубликовал весьма непристойное фото. Парень застрял возле магазина для взрослых, продемонстрировав необычную вывеску. Кроме надписи, что там продают пикантные игрушки, на вывеске было написано «Добро пожаловать» на разных языках.

Чтобы фото стало еще бесстыжее, Бочаров высунул язык и поднес пальцы ко рту. Стоит отметить, что одет артист был весьма неприметно. Он надел капюшон толстовки, под которым еще виднелась бейсболка. В таком виде даже самые преданные поклонники вряд ли узнали бы его на улице.

«Не сожалеть», - подписал фото артист.

В комментариях поклонники стали шутить над местом, возле которого решил позировать их кумир. Не обошлось и без комплиментов для молодого парня.

«ну паренёк подрос, что сказать», «Нравится твой настрой», «Ты что несёшь, нас дети смотрят», «Пикантные игрушки?) Ну ок, а че нет», «Модное место для любителей удовольствия...», «покупка реквизитов для концертов», «Чем-то пополнил коллекцию?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что MELOVIN порадовал счастливым видом в компании друга. В последнее время Бочаров переживает непростые времена, поэтому поклонники переживают за его эмоциональное состояние.

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