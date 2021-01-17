Співак MELOVIN, фаворит Андрія Данилка, змусив публіку переживати

Як передає Politeka.net, 23-річна зірка опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому показав, як і з ким відпочиває в Карпатах.

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) позував на передньому плані, в жовтій кепці, великих прямокутних окулярах, білому худі та чорній куртці. Незважаючи на сильний мороз, MELOVIN посміхався - мабуть, хлопця зігрівала душевна компанія.

"Якщо відпочинок, то тільки разом🔥", - підписав фото артист.

Варто відзначити, інші на знімку були в шапках, а хто й в капюшоні, на відміну від розпаленого співака. Багато користувачів пожурили артиста за це, а також за те, що й сам MELOVIN, і його друзі - погребували захисними масками в умовах епідемії.

"Маски ніхто не носить, а я в подібному місці ось так гуляючи і заразилася, між іншим( все б нічого, але цей ковід так жорстко по психіці вдаряє, не хотілося б мені для тебе таке випробування. Бережи себе💜"

"Люблю твою посмішку шалено! Від неї так тепло! А у нас між іншим -21 сьогодні 🙈"

"Як же хочеться в вашу компашку 😍"

"Весь світ це Мел з друзями, а я в ньому дівчинка на задньому плані"

"Чувак на задньому плані упав, тому що не витримав концентрації краси в цьому кадрі 💔🔥😂😂"

"Всі: в шапках. Мел: та хто взагалі ця ваша шапка, у мене ось кепка яка красива 😎 🔥 "

"око аж через окуляри світиться"

"Де шапка? 🙈 Бідні вуха 🖤"

"Не холодно в кепці?🤔🤔"

"Така затишна фотка💔 відчувається та сама шалено тепла і трепетна атмосфера, коли знаходишся з найближчими людьми в потрібному місці"

Нагадаємо, як улюбленець Данилко MELOVIN змінився за п'ять років, вражаючі фото: "епатажний хлопець...".

Як повідомляла Politeka, епатажний улюбленець Данилко MELOVIN подражнив виглядом в халатику:"трохи серце не зупинилося".