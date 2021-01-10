Популярный украинский певец MELOVIN, которого называют любимчиком Андрея Данилко из-за его комментариев на Нацотборе по Евровидению, удивил своим новым мрачным образом

Как сообщает Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя певца) показал новое черно-белое фото на своей странице в Инстаграм.

На фото MELOVIN позирует на фоне загадочных деревьев. Артист одет в черную мантию, которая задает тон всему его образу. Главной изюминкой фото стал макияж певца: под его глаза треугольниками нанесли черные тени, имитируя грим клоунов, а сверху для большего эпатажа добавили блестки. Завершает образ артиста отсутствие бровей на лице.

MELOVIN мрачно смотрит в камеру, будто пытаясь что-то сказать зрителям.

Стоит отметить, что это фото явно произвело впечатление на его поклонниц.

«Два поста за день? Я что, в раю?», «неистово красиво», «Шикарный фотосет мурашки от каждого фото», «Идеальный вариант для профессора темных сил в Хогвартсе», «Твои глаза так много говорят о тебе», «Ну ты гляди какой шикарный», «Мэловин Николаевич, вы прекрасны», «Тёмный Лорд», «Какие у тебя были ощущения без бровей?», «Я тут немного забыла как дышать», «Атмосферно невероятно. Черный ангел света!» - комментируют восхищенные фанатки.

Напомним, фаворит Данилко MELOVIN в новом образе сделал больно, не каждый выдержит: "Как теперь заснуть?".

Как сообщала Politeka, фаворит Данилко MELOVIN показал свой звериный оскал, звезду стало не узнать: "Что за Сталлоне?".

Также Politeka писала, что размалеванный любимчик Данилко MЕLOVIN на каблуках заставил говорить о себе: «Похож на Мэрилина Мэнсона».