Популярный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), которого называют любимчиком Андрея Данилко из-за его комментариев на Нацотборе по Евровидению, поразил новым образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал черно-белый снимок, на котором предстал с разрисованным лицом и в странной одежде. Музыкант подвел глаза черным цветом, а лицо выделил белой краской, в результате чего его образ получился очень мрачным.

Певец надел черные джинсы, клетчатый пиджак и обувь на большой платформе с каблуком. MELOVIN расположился на ступеньках, поставив рядом с собой горшок с цветком. Он вытунял ноги, демонстрируя во всей красе необычную обувь. Волосы артиста свисали на лбу, придавая особого шарму снимку.

«У тебя все нормально?», - подписал фото артист.

В комментариях поклонники стали делиться своим настроением, а также восхищаться новым образом артиста.

«Похож на Мэрилина Мэнсона», «После этого фото я не в порядке», «Омайгад», «Слишком красиво», «отобрало дар речи от столь прекрасного...», «ты на высоте, как всегда», «с твоей музыкой все становится чуточку лучше», «Это что-то из разряда карантинная фотосессия в домашних условиях?», «В полном восторге, когда смотрю на тебя», - пишут пользователи сети.

Напомним, что MЕLOVIN сразил наповал пафосным видом во всем черном: "Не может быть не вау".

Как сообщала Politeka, MELOVIN в новом образе сделал больно, не каждый выдержит: "Как теперь заснуть?".

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