Український співак MELOVIN, якого ще називають фаворитом Андрія Данилка, показав труднощі своєї професії

Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадр підготовки до ефіру на телеканалі "M1 Україна". Він приїхав на зйомки в зухвалому червоному піджаку на голе тіло, а також вузьких брюках чорного кольору.

Виконавець став перед камерою і засунув руки в кишені штанів, і заплющив, поки стиліст поправляла його зачіску. На знімку процес показаний на екрані монітора вже з накладеними новорічними "декораціями" у вигляді червоних і білих кульок зі сніжинками.

"Залиш після себе ДНК, навіть коли чортів лак потрапляє в очі... 🩸 P.S. Цитати великих людей", - поділився життєвим досвідом Костянтин в описі до фото. Не кожен витримає такі муки навіть заради кар'єри.

Користувачі Мережі прийшли в захват від філософії музиканта і його зовнішнього вигляду під час ефіру:

"Коли трансляція зависла на моменті з ДНК і ти так і не дізнався пояснення"; "Мама каже,що Винник скотився,а Мел красень! Не розумію цього порівняння, але у тебе Нова прихильниця!"; "Частіше заходь на ефіри. Це такі шалені і нереальні емоції. Просто ВАУ😍 😍 😍"; "обожнюю твою філософію у всіх її проявах"; " Мел, спасибі за щастя в моїх очах!) 😘 Шалено рада за тих, хто випробував неймовірні емоції і поспілкувався з тобою в ефірі !) "; "Ти найкращий! Знай це!❤"; "О, Господи, я відчула цей біль"; "такий стиляга"; "це тепер головна фраза 2021 року"; "зробив людей щасливими, справжній Санта"; "і як тепер заснути після цієї філософської думки?)😅🗿".

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