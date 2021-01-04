Украинский певец Константин Бочаров, которого все знают как MELOVIN, знает, как удивлять своих поклонников

Свежие кадры появились в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, фаворит Андрея Данилко решил поделиться кадрами, как он встречал Новый год в компании друзей и коллег.

На первой фотографии можно увидеть дерзкого MELOVIN, который показал свой звериный оскал, держа в зубах цепочку.

"Happy New Year", - подписал музыкант необычное фото в своем микроблоге.

На следующем коротком видео фаворит Андрея Данилко уже позирует в компании близких друзей на фоне статуи быка.

Поклонники стали оставлять в комментариях поздравления с новогодними праздниками, а некоторые фанаты из-за звериного оскала даже не сразу узнали MELOVIN.

"Новый год с друзьями это круто", "Сначала подумала, что на первом фото сзади привидение", "Показалось что у Мэла волосы рыжие. Или не?", "Доброе утро, ранняя пташка", "С Новым годом!) Как настроение? Какие планы?", "Я ещё не отошла от новогоднего концерта, а ты как?", "Креативненько", "Ой, мне прям нравится такое новогодние настроение. Такой дерзкий", "Неземной", " Мэл я тебя конечно очень люблю,но прости, причёска...", "Блин, думаю,что за Сталлоне в ленте?", "Мама мия, я вас не узнала молодой человек", "Мэл, ну ты пэрсонаж, каких поискать. Рассмешил с самого утра", - написали они в комментариях.

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