Популярный украинский певец MELOVIN, запомнившийся многим как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, показал стильный наряд в пугающей обстановке

Константин Бочаров, выступающий на сцене под псевдонимом MELOVIN, продолжает удивлять поклонников необычными образами и местами для фотосессий. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм певец поделился новым снимком, сделанным в необычном месте.

На фото MELOVIN беспечно разлегся на железном основании старой кровати, с которой сняли матрас. Судя по обстановке вокруг, певец находится не то на улице, не то в каком-то заброшенном здании.

Для такой непривычной фотосессии Константин выбрал соответствующий наряд: джинсы с дырками на коленях, черную футболку и косуху. Дополнили его образ стильные очки и черная маска на лице.

Поклонники певца тут же принялись комментировать его фото.

«не ложися на краю, а не то придет серенький волчок и укусит за бочок», «блатным и ночью солнце светит», «наелся и лежит», «Не жёстко?», «из дома выгнали?)», «Мэл, оденься потеплее а то на улице холодно», «Настолько горяч, что зимой ходишь почти голый», «Псих больница на воздухе», «В постели с Мэловином», «Когда пришëл поздно домой и не хочешь будить родителей», - пишут люди.

Напомним, загадочный фаворит Андрея Данилко MЕLOVIN довел до мурашек, распахнув халат: "На Гагу похож".

Как сообщала Politeka, взъерошенный фаворит Данилко MЕLOVIN озадачил поплывшим видом со стаканом в руке.

Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN распахнул халат и поразил дьявольской внешностью.