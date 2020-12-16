Украинский певец Константин Бочаров (MELOVIN), которого прозвали любимчиком Андрея Данилко, озадачил пикантным фото

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором предстал в белом халате на голое тело. Парень сидел возле инструмента, обнажив свой торс. Еще соблазнительней снимок сделала его поза. Он поднес руку к лицу и загадочно смотрел в сторону.

«Жду тебя на Новогоднем онлайн концерте! Начнём Год так, как никогда ранее!», - подписал фото артист.

Стоит отметить, что снимок свел с ума поклонников Бочарова. Они стали заваливать артиста комплиментами.

«Слушай, ну похудел», «кто там просил без халата?», «Ты главное не переодевайся», «О Господи. Действительно шикарен», «слишком горячо», «Не соблазняй, пожалуйста», - пишут пользователи сети.

Позже поклонники создали коллаж, на котором сравнили моложавого MELOVIN с Олей Поляковой, которая недавно тоже позировала в приспущенном халатике. Фанаты посчитали, что их кумир сумел заткнуть за пояс талантливую красотку.

Ранее мы писали, что MELOVIN смело экспериментирует с внешностью. С самого начала своей карьеры артист любил эпатировать публику яркими образами. На одном из свежих снимков певец позировал с черными глазами. На голове у него красовалась очень необычная прическа.

Напомним, что MЕLOVIN довел до мурашек, распахнув халат: "На Гагу похож".

Как сообщала Politeka, что MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: «Настолько горяч, что…».

Также Politeka писала, что MELOVIN дал жару, бесстыдно распахнув халат: «Решил до инфаркта довести?».