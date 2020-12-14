Український співак MELOVIN, якого ще називають фаворитом Данилко, здивував хуліганським виглядом під час творчості

Як повідомляє Politeka.net, він розмістив сміливе фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

MELOVIN сидить за синтезатором, розкинувши халат. Артист закинув ногу на ногу і дивиться в сторону. У кадр потрапили також шкарпетки з коронами.

Волосся артиста виглядають немов мокрі, ймовірно він скористався спеціальними засобами укладання.

"Чекаю тебе на новорічному онлайн концерті! Почнемо рік так, як ніколи раніше!» - написав Виконавець.

На знімок бурхливо відреагували в мережі.

"Вогонь", "у мене закінчилися слова", "який солідний чоловік", " Ох мати моя жінка, Мел ти вирішив мене до інфаркту довести?", "Облизнулася", "Гарячий", - пишуть в коментарях.

Раніше MELOVIN влаштував фотосесію, використовуючи незвичайні образи. На свіжому фото він постав у чорному балахоні. Співак стояв посеред річки, а його вбрання розвивалося на вітрі.

MELOVIN також поділився фотографією, на якій постав у рокерському образі. На хлопця були темні штани і біла футболка з укороченими рукавами. Волосся артиста були мокрі, а обличчя прикривали сонцезахисні окуляри. Зухвалий образ доповнив манікюр на нігтях, який модний в цьому сезоні.

"Я роблю те, що хочу, і мені плювати, що говорять люди», - підписав фото артист.

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