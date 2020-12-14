Украинский певец MELOVIN, которого еще называют фаворитом Данилко, удивил хулиганским видом во время творчества
Как сообщает Politeka.net, он разместил смелое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".
MELOVIN сидит за синтезатором, распахнув халат. Артист закинул ногу на ногу и смотрит в сторону. В кадр попали также носки с коронами.
Волосы артиста выглядят словно мокрые, вероятно он воспользовался специальными средствами укладки.
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На снимок бурно отреагировали в Сети.
«Огонь», «У меня закончились слова», «Какой солидный мужчина», «Ох мать моя женщина, Мэл ты решил меня до инфаркта довести?», «Облизнулась», «Горячий», - пишут в комментариях.
Ранее MELOVIN устроил фотосессию, используя необычные образы. На свежем фото он предстал в черном балахоне. Певец стоял посреди реки, а его наряд развивался на ветру.
MELOVIN также поделился фотографией, на которой предстал в рокерском образе. На парне были темные штаны и белая футболка с укороченными рукавами. Волосы артиста были мокрые, а лицо прикрывали солнцезащитные очки. Дерзкий образ дополнил маникюр на ногтях, который модный в этом сезоне.
«Я делаю то, что хочу, и мне плевать, что говорят люди», - подписал фото артист.
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