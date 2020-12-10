Фаворит Андрія Данилка популярний український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров)

Як передає Politeka.net, артист поділився новими чорно-білими фотографіями у себе в Instagram.

MELOVIN зображений в розкритому халаті, схилившись над синтезатором.

Раніше артист натякнув, на появу нового творіння, тому фоловери припустили, що MELOVIN відображений якраз під час творчого процесу.

На іншому фото, Бочаров вже сидить, однією рукою підпираючи голову, а іншу, стиснувши в кулак. Мабуть, нова композиція не дається легко.

Шанувальники MELOVIN з нетерпінням чекають нового хіта і захоплюються зовнішністю артиста.

"Гарний до мурашок", "надихаєш", "красень", "О, Боже", " чому такий сумний?«, "Прекрасний, як завжди", "який же ти няшка", "як ти тут на Гагу схожий! Неймовірно просто! 😳 Хоча ні, ти набагато красивіше", "Бог музики", " який красивий! Око не відвести!", "неймовірно талановиті і загадкові очі дивляться нам прямо в душі", - пишуть в коментарях.

Раніше MELOVIN влаштував фотосесію, використовуючи незвичайні образи. На свіжому фото він постав у чорному балахоні. Співак стояв посеред річки, а його вбрання розвивалося на вітрі.

Нагадаємо, що заплаканий MЕLOVIN ошелешив подробицями про пережиту хворобу:»досить зізнатися собі в...".

Як повідомляла Politeka, що MELOVIN збрив брови і налякав новою зовнішністю: "Мерилін Менсон".

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