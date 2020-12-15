Популярний український співак MELOVIN, що запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, показав стильний наряд в лякаючій обстановці
Костянтин Бочаров, який виступає на сцені під псевдонімом MELOVIN, продовжує дивувати шанувальників незвичайними образами і місцями для фотосесій. Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram співак поділився новим знімком, зробленим у незвичайному місці.
На фото MELOVIN безтурботно розлігся на залізній основі старого ліжка, з якого зняли матрац. Судячи з обстановки навколо, співак знаходиться не то на вулиці, не то в якомусь покинутому будинку.
Для такої незвичної фотосесії Костянтин вибрав відповідний наряд: джинси з дірками на колінах, чорну футболку і косуху. Доповнили його образ стильні окуляри і чорна маска на обличчі.
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Шанувальники співака тут же почали коментувати його фото.
"не лягай на краю, а не то прийде сіренький дзига і вкусить за бочок", "блатним і вночі сонце світить", "наївся і лежить", "не жорстко?", "з дому вигнали?)", "Мел, одягнися тепліше а то на вулиці холодно", "настільки гарячий, що взимку ходиш майже голий", "Псих лікарня на повітрі", "в ліжку з Меловином", "коли прийшов пізно додому і не хочеш будити батьків", - пишуть люди.
Нагадаємо, загадковий фаворит Андрія Данилка MELOVIN довів до мурашок, розкривши халат: "На Гагу схожий".
Як повідомляла Politeka, скуйовджений фаворит Данилко MELOVIN спантеличив поплившим видом зі склянкою в руці.
Також Politeka писала, що фаворит Данилко MELOVIN розкрив халат і вразив диявольською зовнішністю.