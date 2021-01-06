Украинский певец MELOVIN, которого еще называют фаворитом Андрея Данилко, показал трудности своей профессии

Как пишет Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя артиста) выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадр подготовки к эфиру на телеканале "M1 Украина". Он приехал на съемки в дерзком красном пиджаке на голое тело, а также узких брюках черного цвета.

Исполнитель стал перед камерой и засунул руки в карманы штанов, и зажмурился, пока стилист поправляла его прическу. На снимке процесс показан на экране монитора уже с наложенными новогодними "декорациями" в виде красных и белых шариков со снежинками.

"Оставь после себя ДНК, даже когда Чертов лак попадает в глаза... 🩸 P.S. Цитаты великих людей", - поделился жизненным опытом Константин в описании к фото. Не каждый выдержит такие муки даже ради карьеры.

Пользователи сети пришли в восторг от философии музыканта и его внешнего вида во время эфира:

"Когда трансляция зависла на моменте с ДНК и ты так и не узнал объяснение"; "Мама говорит,что Винник скотился,а Мэл красавчик! Не понимаю этого сравнения,НО у тебя новая поклонница!"; "Почаще заходи на эфиры. Это такие бешеные и нереальные эмоции. Просто ВАУ 😍😍😍"; "Обожаю твою философию во всех её проявлениях"; "Мэл , спасибо за счастье в моих глазах!) 😘 Безумно рада за тех , кто испытал невероятные эмоции и пообщался с тобой в эфире !)"; "Ты самый лучший! Знай это!❤️"; "О, Господь, я почувствовала эту боль"; "Такой стиляга"; "Это теперь главная фраза 2021 года"; "Сделал людей счастливыми, настоящий Санта"; "И как теперь заснуть после этой философской мысли?)😅🗿".

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