Популярний український співак MELOVIN, відомий як улюбленець Андрія Данилка, поділився атмосферним фото в похмурому образі

Артист опублікував свіжий знімок на радість фанаткам у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Костянтин Бочаров вирішив поділитися своїм знімком, зробленим на природі. На фото співак стоїть посеред струмка на великому камені. За його спиною можна побачити ліс і невелику гору.

Артист позує на тлі осіннього вигляду в повністю чорному одязі. На ньому похмурий костюм, який закінчується довгим подолом, спадаючим прямо в воду. MELOVIN загадково дивиться кудись убік з сумним виразом обличчя.

"У лукомор'я дуб зелений", - підписав фото артист.

Шанувальники співака не змогли не оцінити естетику такого знімка.

«Порцеляновий. Як в музиці, емоціях, так і на фото....", "Меловін не може бути не вау" « "виглядає як статуя давньогрецького бога" «" не холодно було в мокрому-то стояти?«, "Пейзаж просто зачаровує», «Красунчик, як завжди топ" « "ти тут такий крихкий«," засліпив!! Умисне нанесення ударів середньої тяжкості, карається позбавленням волі на строк до трьох років», «це все просто заворожує своєю чарівністю і красою","Давно дивишся" Топ модель по-українськи"?",- пишуть люди.

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