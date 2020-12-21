Популярный украинский певец MELOVIN, известный как любимчик Андрея Данилко, поделился атмосферным фото в мрачном образе

Артист опубликовал свежий снимок на радость фанаткам в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Константин Бочаров решил поделиться своим снимком, сделанным на природе. На фото певец стоит посреди ручья на большом камне. За его спиной можно увидеть лес и небольшую гору.

Артист позирует на фоне осеннего вида в полностью черной одежде. На нем мрачный костюм, который заканчивается длинным подолом, спадающим прямо в воду. MELOVIN загадочно смотрит куда-то в сторону с грустным выражением лица.

«У лукоморья дуб зелёный», - подписал фото артист.

Поклонники певца не смогли не оценить эстетику такого снимка.

«Фарфоровый. Как в музыке, эмоциях, так и на фото....», «Мэловин не может быть не вау», «Выглядит как статуя древнегреческого бога», «Не холодно было в мокром-то стоять?», «Пейзаж просто завораживающий», «Красавчик, как всегда топ», «Ты тут такой хрупкий», «Ослепил!! Умышленное нанесение ударов средней тяжести, карается лишением свободы на срок до трех лет», «Это всё просто завораживает своей волшебностью и красотой», «Давно смотришь "Топ модель по-украински"?», - пишут люди.

Напомним, фаворит Данилко MЕLOVIN избавился от лишнего, затмив Олю Полякову: «Кто там просил без халата?».

Как сообщала Politeka, эпатажный фаворит Данилко MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати.

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