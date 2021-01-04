Український співак Костянтин Бочаров, якого всі знають як MELOVIN, знає, як дивувати своїх шанувальників

Свіжі кадри з'явилися в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, фаворит Андрія Данилка вирішив поділитися кадрами, як він зустрічав Новий рік в компанії друзів і колег.

На першій фотографії можна побачити зухвалого MELOVIN, який показав свій звіриний оскал, тримаючи в зубах ланцюжок.

"Happy New Year", - підписав музикант незвичайне фото у своєму мікроблозі.

На наступному короткому відео фаворит Андрія Данилка вже позує в компанії близьких друзів на тлі статуї бика.

Шанувальники стали залишати в коментарях привітання з новорічними святами, а деякі фанати через звіриний оскал навіть не відразу впізнали MELOVIN.

"Новий рік з друзями це круто", "спочатку подумала, що на першому фото ззаду привид", " здалося що у Мела волосся руде. Або не?", "Доброго ранку, рання пташка", " з Новим роком!) Як настрій? Які плани?", "Я ще не відійшла від новорічного концерту, а ти як?", "Креативненько", " Ой, мені прям подобається таке новорічні настрій. Такий зухвалий", " неземний", " Мел я тебе звичайно дуже люблю, але прости, зачіска...", "Блін, думаю, що за Сталлоне в стрічці?", "Мама мія, я вас не впізнала молода людина", "Мел, ну ти персонаж, яких пошукати. Розсмішив з самого ранку", - написали вони в коментарях.

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