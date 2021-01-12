Популярный украинский певец MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко на нацотборе на Евровидение, показал себя в непривычном образе

Как сообщает Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя певца) поделился новым фото в своем Инстаграм.

MELOVIN известен своей любовью к мрачным эпатажным образам, макияжу и неожиданным экспериментам со внешностью. Однако, в этот раз он решил показать себя с другой стороны. Так, певец сфотографировался в простом домашнем образе.

Он лежит перед камерой в черном халате на голое тело, демонстрируя свою большую татуировку. Артист решил показать крупным планом свое лицо - без макияжа, но со счастливой улыбкой. На этом снимке он выглядит очень непринужденно и по-домашнему.

Поклонники оценили такое искреннее фото.

«Так приятно что у тебя в жизни всё хорошо. И вернулся наш радостный Мэл. Хорошего дня тебе», «А брови-то растут», «Немного милашества», «Невероятный», «Какое солнышко», «Твоя улыбка успокаивает и согревает лучше, чем что-либо», «Мэл не пугай так у меня чуть сердце не остановилось», «Ангелочек. Такой светлый и милый», «больше всего люблю фотки на которых ты улыбаешься», «Улыбка которая сводит с ума», - пишут люди.

Напомним, мрачный любимчик Данилко MЕLOVIN переборщил с макияжем ради эпатажного образа: "Какие ощущения без бровей?".

Как сообщала Politeka, размалеванный любимчик Данилко MЕLOVIN на каблуках заставил говорить о себе: «Похож на Мэрилина Мэнсона».

Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN в новом образе сделал больно, не каждый выдержит.