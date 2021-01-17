Певец MELOVIN, фаворит Андрея Данилко, заставил публику переживать

Как передает Politeka.net, 23-летняя звезда опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором показал, как и с кем отдыхает в Карпатах.

Константин Бочаров (настоящее имя артиста) позировал на переднем плане, в желтой кепке, больших прямоугольных очках, белом худи и черной куртке. Несмотря на сильный мороз, MELOVIN улыбался - видимо, парня согревала душевная компания.

"Если отдых, то только вместе🔥", - подписал фото артист.

Стоит отметить, другие на снимке были в шапках, а кто и в капюшоне, в отличие от разгоряченного певца. Многие пользователи пожурили артиста за это, а также за то, что и сам MELOVIN, и его друзья - побрезговали защитными масками в условиях эпидемии.

"Маски никто не носит, а я в подобном месте вот так гуляючи и заразилась, между прочим( Все б ничего, но этот ковид так жестко по психике ударяет, не хотелось бы мне для тебя такое испытание. Береги себя💜"

"Люблю твою улыбку безумно! От нее так тепло! А у нас между прочим -21 сегодня 🙈"

"Как же хочется в вашу компашку 😍"

"Весь мир это Мэл с друзьями, а я в нем девочка на заднем плане"

"Чувак на заднем плане упал, потому что не выдержал концентрации красоты в этом кадре 💔🔥😂😂"

"Все: в шапках. Мэл: та кто вообще эта ваша шапка, у меня вон кепка какая красивая😎🔥"

"глаз аж через очки светится"

"Где шапка? 🙈 Бедные уши 🖤"

"Не холодно в кепке?🤔🤔"

"Такая уютная фотка💔 Чувствуется та самая безумно тёплая и трепетная атмосфера, когда находишься с самыми близкими людьми в нужном месте"

Напомним, как любимчик Данилко MELOVIN изменился за пять лет, поражающие фото: "Эпатажный парень...".

Как сообщала Politeka, эпатажный любимчик Данилко MELOVIN подразнил видом в халатике: "Чуть сердце не остановилось".