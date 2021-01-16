Совсем на себя не похож

Популярный украинский певец MELOVIN показал себя со счастливым выражением лица в компании друга

Как сообщает Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя артиста) поделился новым постом в своем Инстаграм. В нем певец поздравил своего друга, а по совместительству еще и своего менеджера, с днем рождения.

«С днем рождения, Гринч. Ты гений! Всегда знай об этом! Этот мир любит тебя, ты это знаешь! А я всегда буду благодарить Вселенную за то, что послала в мою жизнь тебя! С Днём Рождения, друг! Ты очень редкий обьект!», - написал певец.

Он также поделился совместным фото с именинником. На снимке MELOVIN предстает в необычном для себя образе. Любитель мрачной одежды и макияжа позирует в обычной толстовке, кепке и очках. Вместо традиционного печального взгляда певец широко улыбается и выглядит очень счастливым.

Его поклонники не могли пройти мимо такого поста.

«С именинником. Пусть Вселенная всегда даёт возможность иметь таких космических друзей», «вы оба – вдохновение! творите и сияйте ярко!», «Вы такие классные здесь) С именинником! Цените друг друга!», «Мы с Тамарой ходим парой», «Ах какие мужчины», «Подарок судьбы! Человек без которого не было бы Мэла», - пишут люди.

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