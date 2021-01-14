Популярный украинский певец MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко на нацотборе на Евровидения, удивил изменением во внешности за пять лет

За пять лет своего творчества известный певец Константин Бочаров (настоящее имя) очень изменился, сообщает Politeka.net. Это заметно по фото молодого исполнителя.

В одной из групп в Инстаграм опубликовали снимки певца тогда и сейчас. Невозможно не обратить внимания на то, что певец из милого блондина превратился в эпатажного брюнета.

"Ровно пять лет назад мы делали фотосессию с @melovin_official как с победителем шоу “Х-фактор” и обладателем приза зрительских симпатий от наших читателей. Вам нравится, как он изменился за эти годы? Какая песня артиста у вас любимая?", - написали авторы поста.

За час пост собрал почти 500 лайков и много комментариев.

"Любим его🖤 А песню одну выбрать очень сложно 👀", "Melovin прекрасен в любом образе, с любой эмоцией. Он мастер перевоплощения! 🔥 Обожаю его как Артиста, особенно в live-версии 👏", "Он уникальный❤️ Многогранный. И мы очень ценим его личность и его творчество. Все песни находят отклик в сердце, это бесценно🖤", "Все его образы впечатляют🖤 Люблю каждую песню. Сейчас на повторе играет новинка - Dance with the Devil 💥", "У него все песни разные и все по своему нравяться. Эпатажный парень с шикарным голосом и харизмой❤️ ", "Я от него без ума во всех его бесчисленных проявлениях. Каждый его жизненный этап это целая история, уникальная творческая страница. Безумно талантливый артист и личность🖤", - написали пользователи сети.

Напомним, мрачный любимчик Данилко MЕLOVIN переборщил с макияжем ради эпатажного образа: "Какие ощущения без бровей?".

Как сообщала Politeka, размалеванный любимчик Данилко MЕLOVIN на каблуках заставил говорить о себе: «Похож на Мэрилина Мэнсона».

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