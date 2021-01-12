Популярний український співак MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка на нацвідборі на Євробачення, показав себе в незвичному образі
Як повідомляє Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) поділився новим фото в своєму Instagram.
MELOVIN відомий своєю любов'ю до похмурих епатажних образів, макіяжу і несподіваних експериментів із зовнішністю. Однак, цього разу він вирішив показати себе з іншого боку. Так, співак сфотографувався в простому домашньому образі.
Він лежить перед камерою в чорному халаті на голе тіло, демонструючи свою велику татуювання. Артист вирішив показати крупним планом своє обличчя - без макіяжу, але зі щасливою посмішкою. На цьому знімку він виглядає дуже невимушено і по-домашньому.
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Шанувальники оцінили таке щире фото.
"Так приємно що у тебе в житті все добре. І повернувся наш радісний Мел. Гарного дня тобі", "а брови-то ростуть", "трохи милашества", "неймовірний", "яке сонечко", "Твоя посмішка заспокоює і зігріває краще, ніж що-небудь", "Мел не лякай так У мене трохи серце не зупинилося", "янголятко. Такий світлий і милий", "найбільше люблю фотки на яких ти посміхаєшся", «посмішка яка зводить з розуму", - пишуть люди.
Нагадаємо, похмурий улюбленець Данилка mеlovin переборщив з макіяжем заради епатажного образу: "Які відчуття без брів?".
Як повідомляла Politeka, розмальований улюбленець Данилка MЕLOVIN на підборах змусив говорити про себе: «Схожий на Меріліна Менсона».
Також Politeka писала, що фаворит Данилка MELOVIN в новому образі зробив боляче, не кожен витримає.