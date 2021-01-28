Український співак MELOVIN здався шанувальникам в оголеному вигляді і заінтригував тривожними словами

Як передає Politeka.net, артист опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відео, яке зняв в душі (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). Він блиснув голим татуйованим торсом і підставив голову під струменя води. Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) кілька секунд знімав себе на камеру в таких умовах.

"І кров кипить, а на душі прохолодно... Я знаю, це боляче для мене і тебе...",- підписав кадри улюбленець Андрія Данилка на шоу "X-Фактор". Ймовірно, MELOVIN розкрив слухачам перші рядки свого майбутнього музичного хіта.

Користувачі в коментарях почали обговорювати пікантний ролик і загадковий текст від Костянтина:

"Добрий вечір, а що це означає?"; "просто Мела понесло😅"; "Душ - відмінне місце для роздумів"; "щось мені це натякає на пісню"; "Уу, сексуальний тиск"; "Тааак, вечір перестає бути млосним...🔥 🔥 🔥 🙈"; "Нова пісня? Я її вже люблю"; " Думаю нові слова пісні. Але відео залипальне"; "Ой, що буде"; "О, схоже скоро нова пісня😍";" почала переживати🥺"; "очманіти"; "Наш прекрасний король"; "Як же я кайфую від татухи"; "Ну нарешті то здався, скучили"; "гра називається: збери ванну Мела по шматочках"; "Вау Крейда відео просто 🔥 🔥 🔥 у мене голова закрутилася від нереальної краси"; "до мурашок🖤 🔥".

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