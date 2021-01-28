Украинский певец MELOVIN показался поклонникам в обнаженном виде и заинтриговал тревожными словами

Как передает Politeka.net, артист опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм" видео, которое снял в душе (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). Он сверкнул голым татуированным торсом и подставил голову под струи воды. Константин Бочаров (настоящее имя певца) несколько секунд снимал себя на камеру в таких условиях.

"И кровь кипит, а на душе прохладно... Я знаю, это больно для меня и тебя...", - подписал кадры любимчик Андрея Данилко на шоу "X-Фактор". Вероятно, MELOVIN раскрыл слушателям первые строчки своего будущего музыкального хита.

Пользователи в комментариях принялись обсуждать пикантный ролик и загадочный текст от Константина:

"Добрый вечер, а что это значит?"; "просто Мела понесло😅"; "Душ - отличное место для раздумий"; "что-то мне это намекает на песню"; "уу, сексуальное давление"; "Тааак, вечер перестаёт быть томным...🔥🔥🔥🙈"; "Новая песня? Я её уже люблю"; "Думаю новые слова песни. Но видео залипательное"; "Ой, что будет "; "О, похоже скоро новая песня 😍"; "начала переживать🥺"; "Обалдеть"; "Наш прекрасный король"; "Как же я кайфую от татухи"; "Ну наконец то показался, соскучились"; "Игра называется: собери ванную Мэла по кусочкам"; "Вау Мел видео просто 🔥🔥🔥 у меня голова закружилась от нереальной красоты"; "До мурашек 🖤🔥".

Напомним, как мрачный любимчик Данилко MЕLOVIN переборщил с макияжем ради эпатажного образа: "Какие ощущения без бровей?".

Как сообщала Politeka, размалеванный любимчик Данилко MЕLOVIN на каблуках заставил говорить о себе: «Похож на Мэрилина Мэнсона».

Также Politeka писала, что фаворит Данилко MELOVIN в новом образе сделал больно, не каждый выдержит.