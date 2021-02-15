MELONIN предстал в новом образе, фанаты без стеснения готовы на все ради внимания своего кумира "І кров кипить"

Молодой украинский исполнитель MELONIN, Константин Бочаров, которій біл любимчиком Данилко на Евровидении, и успевший покорить уже тысячи девичьих сердец, представил свою новую работу "І кров кипить", премьера которой состоялась на радио "ХітFM", пишет Politeka.net.

MELONIN появился на радио в стильном образе, который показал для фанатов в Instagram. Певец надел рубашку с принтом языков огня, черное пальто и кепку. В дополнение к образу певец надел маску из сеточки на лицо, однако она была лишь дополнением к стильному образу.

Фаворит Данилко на Нацотборе, молодой певец, покорил своим образом фанатов. В дополнение он спросил: "А чи кипить твоя кров?"

Фаны певца активизировались, колонка комментариев просто взорвалась от бурной страсти, которую выплеснули фанаты на своего кумира:

"Ах, какой стиль, я не могу, все кипит внутри 🔥", "Від вашого виступу не тільки кров кипить, але й сльози на очах...💔", "Звісно кипить..від тебе 😏", "Настолько личная песня. как будто впустил на пару минут в свою душу. Спасибо.💔", "И снова благодарю за вдохновение", "Ты окрыляешь и зажигаешь ❤️", "Це було дуже чуттєво, Я навіть просльозилася💔", "A рубашка то🔥", "Новий образ тобі дуже личить. Будь собою, бо твоє світло в тобі і твоїх очах", "І кров бурлить!", "Дракула", "Это было нереально круто, до мурашек", - написали воодушевленные фанаты.

Напомним, эпатажный фаворит Данилко MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: «Настолько горяч, что…».

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