Співак MELOVIN, фаворит Андрія Данилка, викликав посмішку милими кадрами

Як передає Politeka.net, 23-річний Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) опублікував свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показав, з ким прокидається вранці.

Так, сонний MELOVIN з ще закритими очима "виліз" з-під ковдри, міцно притискаючи до себе свого пухнастого улюбленця - сірого котика. Остаточно прокинувшись, артист заусміхався. Мімімішність цього моменту просто зашкалює.

"Good morning "(Доброго ранку, - ред), - підписав кадри щасливий співак, додавши чорне сердечко.

Відзначимо, Бочаров не поспішає відкривати публіці своє особисте життя. У 2018 році співак поділився в інтерв'ю, що останні серйозні стосунки у нього тривали 5 років ще до піку популярності.

Пізніше Костя зізнався, що у нього зав'язалися серйозні стосунки з фанаткою. За його словами, це був вкрай гіркий досвід. Дівчина зазнала цькування і переслідувань фан-клубу співака.

Завершивши ці відносини, MELOVIN вирішив, що щастя любить тишу, і тепер приховує своє особисте життя від преси, запевняючи, що єдина його взаємна любов – музика. На будь-які інші відносини йому, мовляв, не вистачає часу і сил. І потім жартома додав, що зі своїм творчим графіком знаходить час тільки на те, щоб погодувати свого улюбленця – кота.

Раніше ми розповідали, MELOVIN здивував фото, зробленим на "залізному троні", як з культового серіалу "Гра престолів". Цим кадром співак анонсував вихід свого нового проекту "Мій плейлист" на каналі "1+1".

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