Певец MELOVIN, фаворит Андрея Данилко, вызвал улыбку милыми кадрами

Как передает Politeka.net, 23-летний Константин Бочаров (настоящее имя артиста) опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показал, с кем просыпается по утрам.

Так, сонный MELOVIN с еще закрытыми глазами "вылез" из-под одеяла, крепко прижимая к себе своего пушистого питомца - серого котика. Окончательно проснувшись, артист заулыбался. Мимимишность этого момента просто зашкаливает.

"Good morning" (Доброе утро, - ред), - подписал кадры счастливый певец, добавив черное сердечко.

Отметим, Бочаров не спешит открывать публике свою личную жизнь. В 2018 году певец поделился в интервью, что последние серьезные отношения у него длились 5 лет еще до пика популярности.

Позднее Костя признался, что у него завязались серьезные отношения с фанаткой. По его словам, это был крайне горький опыт. Девушка подверглась травле и преследованиям фан-клуба певца.

Завершив эти отношения, MELOVIN решил, что счастье любит тишину, и теперь скрывает свою личную жизнь от прессы, заверяя, что единственная его взаимная любовь – музыка. На любые другие отношения ему, мол, не хватает времени и сил. И потом в шутку добавил, что со своим творческим графиком находит время только на то, чтобы покормить своего питомца – кота.

Ранее мы рассказывали, MELOVIN удивил фото, сделанным на "железном троне", как из культового сериала "Игра престолов". Этим кадром певец анонсировал выход своего нового проекта "Мой плейлист" на канале "1+1".

Напомним, что эпатажный фаворит Данилко MELOVIN взбудоражил позой на странной кровати: «Настолько горяч, что…»

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